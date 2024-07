Résultat des législatives 2024 à Thiers : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Thiers, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 38,93%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,31% au premier tour et 61,72% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 28,87% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 31,05% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des foyers français pourraient en effet ramener les électeurs de Thiers (63300) vers les urnes.

17:29 - Thiers : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Thiers apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 11 633 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 022 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (59,86%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Thiers forme une communauté diversifiée, avec ses 810 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1978,22 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,99%, synonyme d'une situation économique précaire. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Thiers montre l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.