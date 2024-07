Résultat des législatives 2024 à Pont-du-Château : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Pont-du-Château : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Pont-du-Château se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 459 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 706 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 3 613 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (86,58%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 477 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 6,42%, Pont-du-Château se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,13%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2306,24 € par mois. À Pont-du-Château, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.