Résultat des législatives 2024 à Saint-Rémy-sur-Durolle (63550) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des 66,29% de la Nupes à Saint-Rémy-sur-Durolle ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Rémy-sur-Durolle, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 32,42% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 47,42% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 66,29% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le RN à Saint-Rémy-sur-Durolle L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Saint-Rémy-sur-Durolle ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Saint-Rémy-sur-Durolle ? Le score obtenu par le RN sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Saint-Rémy-sur-Durolle, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Rémy-sur-Durolle, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 21,13% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 47,42% pour André Chassaigne (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes avec 66,29%. André Chassaigne s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Déjà 38,01% pour le RN à Saint-Rémy-sur-Durolle aux élections législatives Brigitte Carletto (Rassemblement National) a collecté 38,01% des suffrages à Saint-Rémy-sur-Durolle le 30 juin, lors du premier round de la législative. André Chassaigne (Union de la gauche) et Véronique Bastet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recevant, dans l'ordre, 32,42% et 17,92% des votants à l'échelle de la ville. Les votants de Saint-Rémy-sur-Durolle n'avaient pas choisi les bulletins de la même sensibilité politique que ceux de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme. André Chassaigne y devançait ses adversaires, avec cette fois 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Saint-Rémy-sur-Durolle ? Au fil des dernières années, les 1 782 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Saint-Rémy-sur-Durolle, le pourcentage de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a atteint 68,35%, dépassant de 17 points celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 51,64% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Rémy-sur-Durolle, à comparer avec une participation de 50,12% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Rémy-sur-Durolle, l'enjeu majeur de ces législatives reste la participation Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Rémy-sur-Durolle, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention s'élevait à 31,65% à Saint-Rémy-sur-Durolle lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,59% au premier tour et 54,76% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Rémy-sur-Durolle ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 25,69% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,77% au premier tour. La flambée des prix qui plombe le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont par exemple capables de faire augmenter le pourcentage de participation à Saint-Rémy-sur-Durolle.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Rémy-sur-Durolle : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Saint-Rémy-sur-Durolle, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,15% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 41,15% de population active et une densité de population de 96 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (37,01%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 622 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,09%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,12%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Rémy-sur-Durolle mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,74% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.