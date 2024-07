Résultat des législatives 2024 à Celles-sur-Durolle (63250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère important. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Celles-sur-Durolle, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 36,83% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 51,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 70,32% à l'époque.

20:58 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Celles-sur-Durolle Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 21 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Celles-sur-Durolle ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives sera en conséquence très instructif. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Celles-sur-Durolle, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 17,02% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 51,79% pour André Chassaigne (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 70,32%. André Chassaigne conservait donc son avance sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Celles-sur-Durolle D'après les dernières projections diffusées dans les derniers jours de campagne, le camp de Jordan Bardella pourrait s'arroger pas loin de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient préserver une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. Brigitte Carletto (Rassemblement National) a accumulé 38,94% des voix à Celles-sur-Durolle le 30 juin dernier, lors du 1er tour de la législative. En deuxième place, André Chassaigne (Nouveau Front populaire) glanait 36,83%. A la 3e position, Yves Courthaliac (Les Républicains) ramassait 11,85% des électeurs. Les habitants de Celles-sur-Durolle n'avaient d'ailleurs pas rendu le même verdict que ceux de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme, puisque André Chassaigne s'y imposait, avec cette fois 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%.

19:21 - Scrutins à Celles-sur-Durolle : quels enseignements tirer des taux de participation ? L'observation des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. À Celles-sur-Durolle, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,36%, inférieur à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 434 inscrits sur les listes électorales à Celles-sur-Durolle, 45,61% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 46,52% lors des élections européennes de 2019. En proportion, au niveau de la France, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives 2024 à Celles-sur-Durolle La participation est indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, 69,64% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 410 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,04% avaient participé au vote, contre une participation de 77,02% au premier tour, c'est-à-dire 1 086 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,88% au premier tour. Au deuxième tour, 50,82% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Celles-sur-Durolle ?

17:29 - Celles-sur-Durolle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Celles-sur-Durolle, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un taux de chômage de 11,08% et une densité de population de 44 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (30,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 731 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,33%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Celles-sur-Durolle mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,9% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.