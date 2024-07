Résultat des législatives 2024 à Peschadoires (63920) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un vote de gauche entre 25% et 36,74% à Peschadoires pour ces législatives L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Peschadoires, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 36,74% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 46,15% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 67,96% à l'époque.

20:58 - Jusqu'où ira le RN à Peschadoires lors des législatives ? La part des électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour cette élection du Parlement à l'échelle locale, comme au niveau national. Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part de suffrages arrachés par la formation politique à Peschadoires s'élève par ailleurs à 15 points sur la même période (de 22,11% en 2022 à 37,53% le 30 juin dernier). Suffisamment pour annoncer une installation durable du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Peschadoires Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera en conséquence le grand sujet localement pour le second tour de cette élection. Défait en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Peschadoires, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 22,11% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 46,15% pour André Chassaigne (Nupes) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (67,96%). André Chassaigne remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Brigitte Carletto (Rassemblement National) déjà en avance avec 37,53% à Peschadoires aux législatives A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Peschadoires ont plébiscité Brigitte Carletto (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 37,53% des voix. André Chassaigne (Front populaire) et Véronique Bastet (Majorité présidentielle) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 36,74% et 17,09% des électeurs à l'échelle municipale. La circonscription n'a en revanche rendu le même classement que la ville, puisque c'est André Chassaigne qui s'y taillait la part du lion, avec 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%.

19:21 - Peschadoires : un autre regard sur la participation aux dernières élections Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 2 142 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Peschadoires était de 67,4%, dépassant celui des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 1 768 électeurs de Peschadoires (63) avaient en effet pris part au scrutin (soit 53,73%). La participation était de 52,55% en 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Peschadoires ? À Peschadoires, le niveau d'abstention constitue incontestablement l'un des critères principaux des législatives 2024. 32,6% des électeurs de Peschadoires ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,32% au premier tour. Au second tour, 55,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 24,69% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,99% au premier tour.

17:29 - Les défis socio-économiques de Peschadoires et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des législatives à Peschadoires comme dans toute la France. Avec une population de 2 099 habitants répartis dans 1 169 logements, cette localité présente une densité de 102 hab/km². Ses 155 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 660 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,04%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 53,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 631,03 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Peschadoires contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.