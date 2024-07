Résultat des législatives 2024 à Orléat (63190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire a fait baisser la gauche à Orléat Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Orléat, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 28,85% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -13 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 64,98% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Orléat L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut penser que le RN sera vainqueur à Orléat ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Orléat ? Le score en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de ces élections 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Orléat, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Orléat ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 20,69% dans la commune, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 41,83% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore André Chassaigne (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement, avec 64,98%, devant son adversaire Rassemblement National à 35,02%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Selon les ultimes projections rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'assurer moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 41,51% des voix, Brigitte Carletto (Rassemblement National) a pris la tête à Orléat, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un score qui lui a permis de précéder André Chassaigne (Nouveau Front populaire) et Véronique Bastet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 28,85% et 16,04% des votants. Les votants de la commune n'avaient pas choisi la même sensibilité politique que ceux de la circonscription. André Chassaigne s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Orléat ? L'analyse des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. À Orléat, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 30,04%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, parmi les 1 866 inscrits sur les listes électorales à Orléat, 47,8% avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 47,14% lors du scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Orléat, le chiffre phare de ces législatives reste l'abstention L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés des élections législatives. Dans la localité, le pourcentage d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 30,04%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,63% au premier tour. Au second tour, 59,39% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Orléat ? Pour le second tour de la présidentielle, 23,11% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,63% au premier tour.

17:29 - Comprendre l'électorat d'Orléat : un regard sur la démographie locale Quel impact aura la population d'Orléat sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 30% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,05%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,04%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 891 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,01%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,95%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Orléat mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,16% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.