Résultat des législatives à Arlanc - Election 2022 (63220) [PUBLIE]

12/06/22 21:23

Le résultat de l' élection législative 2022 à Arlanc est à présent publié. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de votes de la part des 1334 électeurs d'Arlanc votant dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme. Au sein de la commune, André Chassaigne a ainsi amassé 44% des voix. En deuxième place, Yves Courthaliac (Les Républicains) décroche 24% des suffrages. Brigitte Carletto (Rassemblement National) capte 19% des voix. L'issue définitive de la législative au niveau de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 130 autres communes qui lui sont rattachées. La participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme s'établit à 48%, ce qui représente 641 votants.

Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 1 894 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des législatives, le taux d'abstention avait représenté 53,63% au premier tour des inscrits sur les listes électorales d'Arlanc. L'abstention était de 52,19% pour le second round.

Le niveau d'abstention sera un critère déterminant des législatives 2022 à Arlanc. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,12% dans la localité. L'abstention était de 27,12% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ?

Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Arlanc au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 21,79% des voix à Arlanc, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen cumulait 32,11% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,58% (contre à un peu moins de 22%).

Dans les 2 bureaux de vote d'Arlanc, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 13,58% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,84% et 0,95% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 3,79% à gauche (score de Mélenchon exclu).

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32% des voix au premier tour à Arlanc, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président de la République et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22% et 14% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants d'Arlanc avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 55% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 45% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Arlanc ( Puy-de-Dôme ) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains.