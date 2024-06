Résultat des législatives à Armbouts-Cappel : l'élection 2024 en direct

12:08 - Abstention à Armbouts-Cappel : que retenir des précédentes élections ?

À Armbouts-Cappel (59380), le taux de participation sera indiscutablement un critère décisif de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,79% au premier tour et seulement 51,05% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,82% au niveau de la ville, contre une abstention de 18,23% au second tour.