Résultat des législatives 2024 à Esquelbecq (59470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Esquelbecq, que vont choisir les supporters de gauche ? Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale lors du 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 14,36% des votes à Esquelbecq. Une percée à compléter néanmoins avec les 15,64% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné d'électeurs à Esquelbecq Le résultat en faveur du RN sera très commenté à l'échelle locale pour cette législative. Alors qu'on a observé près de 15 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Esquelbecq semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant au second tour Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble aussi parfaitement sensé au moment où nous écrivons. Lors des dernières législatives à Esquelbecq, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 20,11% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 42,46% pour Paul Christophe (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,74%. Paul Christophe s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Paul Christophe (Divers droite) en avance lors des législatives à Esquelbecq D'après les études des instituts de sondages établies dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de s'assurer moins de 250 députés au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien évidemment tenir compte des habitudes locales. Avec 44,15% des voix, Paul Christophe (Divers droite) a pris les devants à Esquelbecq, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round de la législative. Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) et Philippine Heyman (Union de la gauche) suivaient grâce à 38,42% et 14,36% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est en revanche Jean-Baptiste Gardes qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 46,37% devant Paul Christophe avec 36,74% et Philippine Heyman avec 13,63%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Esquelbecq ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Esquelbecq a atteint 26,83%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 39,75% des électeurs d'Esquelbecq avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 37,32% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Les chiffres de l'abstention lors du second tour des législatives, un élément clé à Esquelbecq ? L'un des critères importants des législatives 2024 est immanquablement le niveau de participation. Dans la commune, dimanche, 26,83% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,51% au premier tour et 48,42% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Esquelbecq ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 699 personnes en âge de voter dans la commune, 20,25% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 19,31% au second tour. Les jeunes générations expriment fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Esquelbecq ?

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Esquelbecq Quel impact auront les électeurs d'Esquelbecq sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,63%. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 912 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,42%) révèle des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,82%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Esquelbecq mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,26% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.