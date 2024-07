Résultat des législatives 2024 à Gravelines : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Gravelines façonne les résultats électoraux ?

La structure démographique et socio-économique de Gravelines définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 511 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 13,78%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 3 898 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,55%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,13%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gravelines mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,9% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.