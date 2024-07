Résultat des législatives 2024 à Rexpoëde (59122) – 2e tour [PUBLIE]

Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections législatives. Alors qu'on a observé environ 15 points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Rexpoëde semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi scruté au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN peut-il gagner cette fois à Rexpoëde, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Rexpoëde, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 31,6% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 32,18% pour Paul Christophe (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (51,68%). Paul Christophe conservait donc son avance sur place.

Le taux de participation est l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, dimanche, 31,27% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 21,16% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 23,12% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,51% au premier tour. Au second tour, 53,72% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rexpoëde

Dans la ville de Rexpoëde, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,23%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (72,66%) souligne l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 161 euros par an montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 709 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,92%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rexpoëde mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,17% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.