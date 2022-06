En direct

19:55 - Pour la Nupes, les 16,21% de Mélenchon à Armbouts-Cappel augurent un score élevé Un des enjeux de ces législatives, en France comme à Armbouts-Cappel, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 16,21% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,53% et 1,4% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 20,14% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Armbouts-Cappel ? Lors de la dernière élection, à Armbouts-Cappel, Marine Le Pen accostait en tête avec 36,49% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,3%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 16,21% et Éric Zemmour à 4,98%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront probablement la situation lors des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Armbouts-Cappel ? L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Armbouts-Cappel. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,77% dans la ville, contre une participation de 80,18% au premier tour, ce qui représentait 1 456 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des foyers français sont notamment susceptibles de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants d'Armbouts-Cappel.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Armbouts-Cappel ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? En 2017, au moment des législatives, 51,99% des personnes en âge de participer à une élection à Armbouts-Cappel s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, contre un taux de participation de 43,75% au dernier round.