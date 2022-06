Résultat de la législative à Arnas : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Arnas sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Arnas. En direct 17:28 - Vers un succès pour la candidature Les Républicains à Arnas ? Pour le premier round, le 12 juin dernier, les électeurs d'Arnas ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a engrangé 25,96% des voix. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National obtiennent 22,48% et 19,88% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - À Arnas, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 52,06% des personnes habilitées à voter à Arnas avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Les jeunes générations affichent couramment une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 76,95% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 2284 personnes. 10:30 - Le résultat final des législatives à Arnas sera dévoilé ce dimanche ! La commune d'Arnas n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se soumettent au vote pour ce deuxième tour de l'élection législative à Arnas. Découvrez le nom du député dès 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Arnas - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Arnas aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Alexandre Portier Les Républicains Ambroise Méjean Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Arnas - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Arnas

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Arnas Alexandre Portier (Ballotage) Les Républicains 27,64% 25,96% Ambroise Méjean (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,06% 22,48% Mylène Dune Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,24% 19,58% Rémi Berthoux Rassemblement National 18,23% 19,88% Claire de Guernon Reconquête ! 5,31% 6,08% Elodie Perrichon Ecologistes 2,88% 2,74% Alexandre Chavanne Régionaliste 1,56% 0,82% Maguy Girerd Droite souverainiste 1,09% 1,56% Chantal Helly Divers extrême gauche 0,66% 0,59% Delphine Baïda Divers 0,32% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Arnas Taux de participation 48,98% 47,94% Taux d'abstention 51,02% 52,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,65% Nombre de votants 47 338 1 376

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Arnas est tombé. C'est la candidature Les Républicains qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des 2870 citoyens d'Arnas votant dans la 9ème circonscription du Rhône. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 9ème circonscription du Rhône s'élève à 48%, ce qui représente 1 376 votants. Alexandre Portier a amassé 26% des voix. Ambroise Méjean (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Rémi Berthoux (Rassemblement National) ramassent respectivement 22% et 20% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 9ème circonscription du Rhône : 64 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Arnas : les enjeux

Les électeurs d'Arnas reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29% des voix au premier tour à Arnas, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 27% et 16% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Arnas avec 56% des votes, laissant ainsi 44% des voix à Marine Le Pen. Le président français aura-t-il la possibilité de remporter la majorité à l'Assemblée au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?