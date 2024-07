Résultat des législatives 2024 à Fareins (01480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire convoités Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix apparaît comme important : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Fareins, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,1% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une évolution de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Des législatives déjà promises au Rassemblement national à Fareins L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Fareins ce dimanche 7 juillet ? La projection est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Le RN vainqueur aux législatives il y a deux ans à Fareins Le score de la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français. Le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Fareins, comme en 2022 ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Fareins lors des législatives de l'époque. C'est en effet Jérôme Buisson qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 26,32% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,71%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,29%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Fareins Jérôme Buisson (Rassemblement National) a obtenu 39,9% des votes à Fareins dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour de l'élection législative. Christophe Coquelet (Ensemble !) et Charline Liotier (Nouveau Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 28,77% et 23,1% des électeurs dans la ville. C'est aussi Jérôme Buisson qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Fareins ? Au fil des dernières années, les 2 487 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Les chiffres montrent une participation de 73,45% au premier tour des législatives 2024 à Fareins, supérieure de 15 points à celle des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, le taux de participation s'élevait en effet à 58,68% des votants de Fareins. Le taux de participation était de 55,28% lors du scrutin européen de 2019. Pour information, à l'échelle de la France, la participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 73,45% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Fareins La participation est immanquablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la ville, dimanche, 26,55% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,42% dans la ville, contre une abstention de 18,13% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,8% au premier tour. Au second tour, 51,52% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Fareins : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Fareins comme dans toute la France. Dotée de 1 061 logements pour 2 431 habitants, la densité de la ville est de 266 habitants par km². Ses 253 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 716 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 20,27% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 25,35% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,27% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 648 €/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Fareins s'inscrit dans l'histoire de la France.