En direct

19:32 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Arnas ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Arnas, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 15,96% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les transferts des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,5% et 1,26% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 21,72% pour la Nupes.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Arnas ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Arnas, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 29,41% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 26,93%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,96% et Éric Zemmour à 8,99%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votants à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront probablement ce paysage lors des législatives à Arnas. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Arnas, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? La participation sera à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives à Arnas. Les craintes liées à une résurgence de la pandémie de covid-19 seraient de nature à détourner les habitants d'Arnas (69400) des urnes. Il y a 2 mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,05% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 19,66% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Arnas, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément décisif Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette ville lors des précédents scrutins ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 48,37% des inscrits sur les listes électorales d'Arnas avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 42,21% pour le second round.