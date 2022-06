Résultat des législatives à Asnières-sur-Oise - Election 2022 (95270) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Asnières-sur-Oise. C'est la représentante Rassemblement National qui a rassemblé le plus de votes auprès des citoyens d'Asnières-sur-Oise inscrits dans la 2ème circonscription du Val-d'Oise. Ces données ne représentent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 2ème circonscription du Val-d'Oise : 20 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. La participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Val-d'Oise atteint 51% (1 126 votants). Nadejda Remy a amassé 27% des suffrages. Guillaume Vuilletet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sylvie Geoffroy-Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent respectivement 26% et 24% des voix.

La ville d'Asnières-sur-Oise ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 19 heures pour participer au scrutin. Une rallonge de 1 heure permise par arrêté du préfet, pour motiver le plus grand nombre à participer. 15 candidats se présentent pour cette élection législative à Asnières-sur-Oise soit plus en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures sur cette page.

Au fil des dernières années, les 2 832 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 59,13% des personnes aptes à voter à Asnières-sur-Oise avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,06% au second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

À Asnières-sur-Oise, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,26% des votants de la ville. La participation était de 80,73% au premier tour, ce qui représentait 1 755 personnes. La guerre aux portes de l'Europe est capable de pousser les habitants d'Asnières-sur-Oise (95270) à rester chez eux.

La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Asnières-sur-Oise ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Asnières-sur-Oise cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,92% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 23,97%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,18% et Éric Zemmour à 9,91%.

Les électeurs d'Asnières-sur-Oise avaient offert 19,18% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er tour de l'élection présidentielle. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,31% et 0,82% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 24,31% à Asnières-sur-Oise pour ce premier tour des législatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Asnières-sur-Oise (Val-d'Oise) seront incités à participer aux élections législatives comme tous les Français. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 28.9% des votes au premier tour à Asnières-sur-Oise, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24.0% et 19.2% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs d'Asnières-sur-Oise avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 50.2% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49.8% des votes.