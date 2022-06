Résultat de la législative à Aspiran : 2e tour en direct

En direct

19:04 - Des législatives prometteuses à Aspiran pour les Insoumis et leurs alliés Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Aspiran, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième round des législatives. Son représentant a donc aujourd'hui. Ce score est tout de même à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 24,52%, 2,94%, 1,47% et 2,03% en avril. Ce qui aboutissait à un potentiel de 30,96% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Aspiran ? Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour, les électeurs d'Aspiran ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a obtenu 26,88% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 26,69% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 19,17% des suffrages. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés.

13:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Aspiran Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. Au fil des dernières années, les 1683 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, pendant les législatives, le taux de participation avait atteint 40,69% au niveau d'Aspiran au second tour, ce qui représentait 463 votants sur les 1107 personnes inscrites sur les listes électorales.