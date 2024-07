Résultat des législatives 2024 à Saint-Pons-de-Thomières (34220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Saint-Pons-de-Thomières comme objectif ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Pons-de-Thomières, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 41,56% des votes dans la localité. Un chiffre qui a fortement progressé en comparaison des 21,66% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 53,05% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Saint-Pons-de-Thomières en 2 ans Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Pons-de-Thomières Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de remporter l'élection localement. Avec 19,44% à Saint-Pons-de-Thomières, le RN était en revanche devancé par les 34,12% du binôme Parti radical de gauche au premier tour des législatives il y a deux ans. Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Pierre Polard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement, avec 53,05%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,95%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Saint-Pons-de-Thomières Stéphanie Galzy (Rassemblement National) a obtenu 43,77% des voix à Saint-Pons-de-Thomières dimanche 30 juin, pour le 1er tour de la législative. Aurélien Manenc (Front populaire) et Philippe Huppé (Ensemble pour la République) suivaient en ramassant respectivement 41,56% et 8,92% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Stéphanie Galzy qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de l'Hérault, avec cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - Participation à Saint-Pons-de-Thomières : un sursaut par rapport au scrutin européen Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. Le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Pons-de-Thomières a connu une participation de 61,89%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 373 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pons-de-Thomières, 47,63% s'étaient effectivement rendus aux urnes. Le taux de participation était de 50,84% pour les élections européennes de 2019. Pour information, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Pons-de-Thomières ? À Saint-Pons-de-Thomières, la participation constitue incontestablement l'une des clés du scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Pons-de-Thomières était de 38,11%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 380 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 32,03% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 36,3% au deuxième tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,00% au premier tour et 51,49% au deuxième tour. Les jeunes générations affichent la plupart du temps une indifférence pour les élections nationales, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Pons-de-Thomières ?

17:29 - Saint-Pons-de-Thomières : enjeux locaux et perspectives électorales Dans les rues de Saint-Pons-de-Thomières, le scrutin est en cours. Avec ses 1 735 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 187 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,69% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 130 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 340 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 19,59%, synonyme d'une situation économique précaire. En somme, Saint-Pons-de-Thomières incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.