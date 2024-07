Résultat des législatives 2024 à Saint-Chinian (34360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire a fortement fait évoluer la gauche à Saint-Chinian Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué le bilan du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. L'avance semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Saint-Chinian, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31,81% des votes dans la commune. Un chiffre qui a fortement progressé de 15 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 41,13% à l'époque.

20:58 - Le RN a largement avancé à Saint-Chinian Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure localement pour ces législatives 2024. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 23 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce dimanche La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces législatives 2024 au niveau local. Le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Saint-Chinian, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Chinian, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 25,03% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,70% pour Aurélien Manenc (Parti radical de gauche) au premier tour. Au tour suivant, il obtenait pourtant 58,87% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (41,13%). C'est ainsi Stéphanie Galzy chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives 2024 à Saint-Chinian Avec 48,09% des voix, Stéphanie Galzy (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Chinian, le 30 juin dernier au soir du premier tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Aurélien Manenc (Union de la gauche) et Philippe Huppé (Ensemble !) avec 31,81% et 16,6% des votants. C'est aussi Stéphanie Galzy qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de l'Hérault, avec cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - L'abstention étudiée avec attention à Saint-Chinian Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 1 765 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 65,97% des électeurs de Saint-Chinian ont participé au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 510 inscrits sur les listes électorales à Saint-Chinian, 53,05% s'étaient en effet rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 57,63% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau national, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Chinian ? À Saint-Chinian, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'abstention. Saint-Chinian a enregistré une participation de 65,97%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 1 467 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,46% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 74,23% au second tour, soit 1 089 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,03% au premier tour. Au second tour, 49,97% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Chinian ? Les jeunes générations expriment généralement une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Saint-Chinian ?

17:29 - Saint-Chinian : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Saint-Chinian, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 23% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 40,43% de 60 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (52,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 733 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,24%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,87%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,32%, comme à Saint-Chinian, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.