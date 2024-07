Résultat des législatives 2024 à Quarante (34310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Quarante, le binôme Front populaire a pour sa part glané 30,46% des votes dans la commune. Un chiffre en hausse en comparaison des 25,56% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 47,16% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Quarante La part des électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections législatives. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 22 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse vainqueur à Quarante ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le Rassemblement national vainqueur aux dernières législatives à Quarante Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche va ainsi être le déterminant localement pour le second tour de cette élection 2024. Le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Quarante, comme en 2022 ? Les élections législatives avaient également donné un joli score pour le Rassemblement national à l'époque à Quarante. On retrouvait en effet Stéphanie Galzy devant ses concurrents au premier tour, avec 29,39% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 52,84%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,16%.

20:05 - Quel verdict à Quarante pour le RN aux élections législatives ? A en croire les études des instituts de sondages établies d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue du second tour des législatives. L'alliance de la gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités électorales de chaque territoire. Avec 51,81% des votes, Stéphanie Galzy (Rassemblement National) a pris la pôle position à Quarante, dimanche 30 juin au soir du 1er round de la législative. Aurélien Manenc (Front populaire) et Philippe Huppé (Ensemble !) suivaient en recevant respectivement 30,46% et 13,19% des électeurs. C'est aussi Stéphanie Galzy qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Quarante ? Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Quarante a baissé, atteignant 34,52%. Début juin, durant le scrutin européen, 50,9% des inscrits sur les listes électorales de Quarante (34) avaient en effet déserté les urnes. L'abstention était de 47,21% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Quarante lors de la 2e manche des législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Quarante, qu'en est-il de la participation ? Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 était de 65,48%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,21% au premier tour. Au second tour, 44,63% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 72,61% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 69,88% au second tour, soit 965 personnes.

17:29 - Élections à Quarante : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence les habitants de Quarante exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,7%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Avec ses 7,45% d'agriculteurs pour 1 791 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (18,98%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,72%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,51%, comme à Quarante, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.