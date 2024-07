Résultat des législatives 2024 à Cessenon-sur-Orb (34460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche parmi les favoris aussi à Cessenon-sur-Orb pour ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance sans garantie dans cet épilogue. Le 30 juin, l'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des voix au niveau national contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Cessenon-sur-Orb, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 37,29% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (15,72%). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 44,91% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 27 points à Cessenon-sur-Orb A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très instructif. Ce sont déjà 27 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau raid pour le RN à Cessenon-sur-Orb ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement, comme dans le reste de la France. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le RN va-t-il encore gagner à Cessenon-sur-Orb ? Il y a deux ans, lors des législatives à Cessenon-sur-Orb, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 21,38% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 42,14% pour Aurélien Manenc (Parti radical de gauche) au premier tour. Au second, il rassemblait pourtant 55,09% des voix, devant les candidats Nupes (44,91%). C'est ainsi Stéphanie Galzy chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Grâce à 48,6% des votes, Stéphanie Galzy (Rassemblement National) a pris les devants à Cessenon-sur-Orb, le 30 juin pour le premier round des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Aurélien Manenc (Front populaire) et Philippe Huppé (Ensemble !) avec respectivement 37,29% et 10,53% des électeurs. Stéphanie Galzy était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Cessenon-sur-Orb ? Au fil des dernières années, les 2 424 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Cessenon-sur-Orb était de 27,57%, en dessous de 16 points de celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 43,54% des électeurs de Cessenon-sur-Orb avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 42,86% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Cessenon-sur-Orb lors de la 2e étape des législatives ? À Cessenon-sur-Orb, l'abstention est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 27,57% à Cessenon-sur-Orb lors du premier tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,4% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,7% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,61% au premier tour et 49,64% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des familles sont capables de ramener les habitants de Cessenon-sur-Orb (34460) dans les isoloirs.

17:29 - Cessenon-sur-Orb : élections législatives et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cessenon-sur-Orb, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 8,21% d'agriculteurs pour 2 373 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 200 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 700 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,77% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les 129 résidents étrangers, représentant 5,47% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2023,35 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,26%, annonçant une situation économique tendue. Cessenon-sur-Orb incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.