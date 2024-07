Résultat des législatives 2024 à Clermont-l'Hérault : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Les données démographiques de Clermont-l'Hérault révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Clermont-l'Hérault, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 27,33% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (66,74%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 938 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (26,79%) et le nombre de résidences HLM (15,52% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Clermont-l'Hérault mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,94% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.