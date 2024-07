Résultat des législatives 2024 à Roujan (34320) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Roujan, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste un mystère dans cet épilogue. Pour le premier tour dimanche dernier, l'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle de la France alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Roujan, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 31,13% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score en forte hausse de 9 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 43,2% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN en force à Roujan aux législatives Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. La progression du RN semble déjà forte à Roujan entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (33,85%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (48,07%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme que pour les élections européennes, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le score obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de ces législatives. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Roujan, comme en 2022 ? Le RN parvenait aussi en première position à Roujan à l'époque lors des législatives. C'est en effet Stéphanie Galzy qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 33,85% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 56,80%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,20%.

20:05 - Déjà 48,07% pour le RN à Roujan aux élections législatives Selon les projections des sondeurs rendues publiques d'après les résultats du premier tour, le Rassemblement national serait susceptible de s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Stéphanie Galzy (Rassemblement National) a recueilli 48,07% des suffrages à Roujan dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier tour de la législative. En deuxième position, Aurélien Manenc (Nouveau Front populaire) glanait 31,13%. De son côté, Philippe Huppé (Majorité présidentielle) ramassait 16,39% des électeurs. Stéphanie Galzy était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - Roujan : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Au cours des dernières années, les 2 303 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Roujan, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,18%, plus bas de 12 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 44,82% dans la commune de Roujan. L'abstention était de 46,52% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Roujan, la participation a atteint 67,82% lors de la première étape des élections législatives 2024 Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Roujan ? Dans la ville, dimanche, 32,18% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,7% au premier tour et 50,79% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,15% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,68% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Roujan (34320).

17:29 - Roujan : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Roujan, les élections sont en cours. Avec ses 2 260 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 234 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 493 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (68,14%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 38,54% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 14,19%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2045,65 € par mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Roujan écrit une nouvelle page de l'histoire française.