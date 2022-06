Résultat des législatives à Attainville - Election 2022 (95570) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Attainville

Le résultat des élections législatives 2022 à Attainville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Val-d'Oise

Le résultat de la législative à Attainville est officiel. Au niveau de la localité, Bruno Marcel a effectivement réuni 27% des voix. Il précède Dominique Da Silva (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Romain Eskenazi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 25% et 22% des suffrages. Le taux de participation parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 7ème circonscription du Val-d'Oise s'élève à 47% (soit 638 non-votants). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours évoluer si les électeurs des 12 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux d'Attainville.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Attainville Romain Eskenazi Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,59% 21,55% Dominique Da Silva Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,48% 25,09% Bruno Marcel Rassemblement National 14,90% 27,03% Andrijana Topuzovic Les Républicains 7,68% 6,18% Olivier Le Guevel Reconquête ! 6,28% 6,18% François Sacerdot Ecologistes 4,33% 6,54% Philippe Demaret Divers gauche 2,77% 3,53% Myriam Chikhane Droite souverainiste 1,84% 1,06% Kamel Zouine Ecologistes 1,52% 1,94% Valérie Suarez Divers extrême gauche 1,02% 0,53% Noel Coudert Divers extrême gauche 0,60% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Attainville Taux de participation 41,94% 47,23% Taux d'abstention 58,06% 52,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,18% Nombre de votants 29 089 571

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Attainville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Quel résultat à Attainville pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les habitants d'Attainville avaient apporté 22,07% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,06% et 0,75% au premier tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 27,88% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - À Attainville, des sondages tout aussi valables qu'en France ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance à Attainville. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or le président-candidat avait obtenu 23,57% des voix à Attainville, à l'issue de la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 26,59% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,07% (contre 21,95%). 14:30 - À Attainville, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Attainville ? La baisse du pouvoir d'achat est capable d'impacter le taux de participation à Attainville. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 199 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,39% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 79,4% au premier tour, soit 952 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Attainville quel était le taux de la participation à Attainville en 2017 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins antérieurs. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation avait représenté 43,95% au premier tour au sein d'Attainville. Le taux de participation était de 36,48% pour le second round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Un bureau de vote ouvert plus tardivement à Attainville pour les législatives Pour ce premier tour des législatives 2022, la ville d'Attainville s'est vue attribuer une dérogation de 2 heures décalant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures au lieu de 18h. Un écart bienvenu pour certains retardataires qui peineraient à faire leur choix sur les 11 candidats opposés dans la seule circonscription qui recouvre le territoire.

Législatives 2022 à Attainville : les enjeux