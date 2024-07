Résultat des législatives 2024 à Domont : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Comprendre l'électorat de Domont : un regard sur la démographie locale

En pleine campagne électorale législative, Domont est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 16 078 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 414 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 4 429 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une automobile (80,67%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 1 515 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,82%, Domont est un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 10,01%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2690,63 euros/mois. À Domont, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.