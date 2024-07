Résultat des législatives 2024 à Moisselles (95570) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives il y a deux ans à Moisselles : 42,97% au second tour Une autre incertitude qui entoure ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,21% des bulletins à Moisselles. Une somme à comparer néanmoins avec les 23,66% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. On découvrira ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 42,97% à l'époque.

20:58 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Moisselles en 2 ans La montée du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut penser que le RN sera vainqueur à Moisselles ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste la dernière fois Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera en conséquence très analysé. Le RN peut-il gagner cette fois à Moisselles, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Moisselles, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 26,12% des votants ayant choisi son binôme, contre 26,56% pour Dominique Da Silva (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 57,03%. Dominique Da Silva remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Moisselles David Quentin (Rassemblement National) a enregistré 42,79% des suffrages à Moisselles dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Romain Eskenazi (Nouveau Front populaire) obtenait 25,21%. Dominique Da Silva (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 24,71% des électeurs. C'est en revanche Romain Eskenazi qui arrivait en première place, concernant le vote de la 7ème circonscription du Val-d'Oise, avec cette fois 37,94% devant David Quentin avec 27,25% et Dominique Da Silva avec 23,13%.

19:21 - Législatives 2024 à Moisselles : un taux de participation inédit ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Moisselles a atteint 26,33%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était en effet hissé à 42,87% des votants de Moisselles (95). Le taux d'abstention était de 53,12% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Moisselles, le score de la participation au second tour des législatives sera un élément décisif L'abstention constitue indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. Les résidents de Moisselles ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 73,67%. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,82% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 79,93% au premier tour, ce qui représentait 681 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,97% au premier tour. Au second tour, 50,29% des citoyens se sont déplacés. Les habitants des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Moisselles ?

17:29 - Moisselles : démographie et socio-économie impactent les législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Moisselles révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 3,16% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 455 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,65% et d'une population étrangère de 5,85% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,94%), témoigne d'une population instruite à Moisselles, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.