Résultat de la législative à Aubergenville : en direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Aubergenville ?

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN a passé la barre des 19%. Ces tendances nationales des derniers jours rejailliront probablement à Aubergenville ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Aubergenville cette fois, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 29,95% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 23,95%, puis Emmanuel Macron à 23,0% et Valérie Pécresse à 6,19%. Emmanuel Macron atteignait en revanche près de 28% des voix en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.