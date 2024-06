Résultat des législatives à Longnes : l'élection 2024 en direct

Une élection très récente a modifié l'équilibre certes fragile établi en 2022. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Longnes, avec 44,23%, soit 280 voix. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 12,16% et Raphaël Glucksmann à 10,43%.

Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour un résultat plus fort aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait accumulé 30,51% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 26,8% et 14,73%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,7% contre 49,3%).

Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Le RN parvenait en première position à Longnes il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription des Yvelines, c'est Laurent Morin qui arrivait en tête au premier tour avec 33,09%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 51,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,56%.

11:02 - Les données démographiques de Longnes révèlent les tendances électorales

Devant le bureau de vote de Longnes, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 544 habitants répartis dans 682 logements, cette ville présente une densité de 104 habitants par km². Avec 130 entreprises, Longnes se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 21,39% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 19,42% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 35,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 50,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 444,73 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Longnes, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.