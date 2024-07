Résultat des législatives 2024 à Guerville (78930) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la gauche à Guerville ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Guerville, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,44% des votes dans la commune. Une performance à affiner néanmoins avec les 20,97% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 18 points à Guerville Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure pour cette élection à l'échelle locale. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Guerville ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Guerville pour le bloc présidentiel ce dimanche ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces législatives 2024 sera en conséquence très analysé. A l'inverse de l'expérience de 2022, le RN a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national réalisait également un joli résultat à Guerville il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Laurent Morin en tête au premier tour, avec 27,60% dans la commune. Mais c'est pourtant Bruno Millienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait séduit les électeurs de Guerville au second tour, avec 50,15%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,85%.

20:05 - Laurent Morin (Rassemblement National) déjà en avance avec 45,12% à Guerville aux législatives Selon les dernières projections rendues publiques dans les dernières heures de la campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait rafler pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Laurent Morin (Rassemblement National) a rassemblé 45,12% des suffrages à Guerville dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du premier round de la législative. Bruno Millienne (Ensemble !) et Dieynaba Diop (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 20,56% et 19,44% des électeurs dans la ville. Même première place concernant le vote de la 9ème circonscription des Yvelines, Laurent Morin accumulant cette fois 34,49%, devant Dieynaba Diop avec 29,64% et Bruno Millienne avec 21,35%.

19:21 - Guerville : un autre regard sur la participation aux dernières élections L'étude des derniers scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. À Guerville, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,68%, inférieur de 18 points à celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, 48,26% des personnes aptes à voter à Guerville avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 49,78% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Guerville, les chiffres de la participation au second tour seront un élément décisif Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Guerville ? Dans la commune, 69,32% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 593 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,27% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 76,15% au premier tour, ce qui représentait 1 213 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,39% au premier tour et 45,57% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place serait en mesure d'inciter les habitants de Guerville (78930) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Guerville : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le contexte socio-économique de Guerville déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 50,02% de population active et une densité de population de 214 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 7,19% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 296 €/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 754 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,17%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,38%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Guerville mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,32% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.