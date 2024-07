Résultat des législatives 2024 à Mareil-sur-Mauldre (78124) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les électeurs du Front populaire à Mareil-sur-Mauldre ? Le Front populaire qui se présente pour ces élections s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle de l'Hexagone, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,22% des bulletins à Mareil-sur-Mauldre. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 12,39% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,13% pour Yannick Jadot, 0,9% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national à Mareil-sur-Mauldre, un favori aux législatives ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté au niveau local pour ces élections des députés 2024. La progression du RN se montre déjà forte à Mareil-sur-Mauldre entre le score du mouvement en 2022 (13,75%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (28,9%), de l'ordre de 15 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN une progression de 150 sièges en comparaison des élections de 2022 (89 sièges). Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Se tourner vers les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Même si ce passif ne garantit rien… Lors des dernières législatives à Mareil-sur-Mauldre, le RN terminait également à la seconde position sur le podium, 13,75% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 41,02% pour Bruno Millienne (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 71,60%. Bruno Millienne s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Que peuvent esquisser les tendances de dimanche dernier pour Mareil-sur-Mauldre ? Selon les projections des instituts de sondages établies dans les derniers jours de campagne, le camp de Jordan Bardella devrait gagner entre 210 et 250 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp de gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes pourraient garder une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités des territoires. Grâce à 36,36% des suffrages, Bruno Millienne (Ensemble !) a pris la pôle position à Mareil-sur-Mauldre, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round de la législative. Un résultat qui lui a permis de précéder Laurent Morin (Rassemblement National) et Dieynaba Diop (Front populaire) avec 28,9% et 18,22% des électeurs. C'est en revanche Laurent Morin qui devançait ses adversaires, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 34,49% devant Dieynaba Diop avec 29,64% et Bruno Millienne avec 21,35%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Mareil-sur-Mauldre ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Mareil-sur-Mauldre, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 23,03%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 1 404 inscrits sur les listes électorales à Mareil-sur-Mauldre, 35,4% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 36,7% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Mareil-sur-Mauldre, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives ? L'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement la participation. Le pourcentage de votants à Mareil-sur-Mauldre pour le premier tour des législatives 2024 était de 76,97%, dimanche dernier. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 83,64% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 82,33% au deuxième tour, ce qui représentait 1 118 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 60,65% au premier tour. Au deuxième tour, 59,47% des électeurs ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Mareil-sur-Mauldre : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Mareil-sur-Mauldre montrent des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des législatives. Avec un taux de chômage de 6,82% et une densité de population de 403 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,62%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,63%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,87%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,13% à Mareil-sur-Mauldre, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.