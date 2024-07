Résultat des législatives 2024 à Bréval (78980) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Bréval ? Avec un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone lors du premier round des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Bréval, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,09% des votes dans la localité. Ce qui correspond à un progrès en comparaison des 15,84% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Bréval L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle vainqueur aux dernières législatives à Bréval Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de ces élections des députés, localement. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Bréval, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le Rassemblement national parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Bréval lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. Dans la commune, c'est Laurent Morin qui arrivait en tête au premier tour avec 29,45%. Mais c'est en revanche Bruno Millienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Bréval au second tour, avec 50,57%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,43%.

20:05 - Quel score pour le RN au second tour à Bréval ? Laurent Morin (Rassemblement National) a engrangé 46,12% des votes à Bréval dimanche 30 juin, au soir du premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Bruno Millienne (Ensemble !) et Dieynaba Diop (Union de la gauche) avec 19,36% et 19,09% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 9ème circonscription des Yvelines, Laurent Morin glanant cette fois 34,49%, devant Dieynaba Diop avec 29,64% et Bruno Millienne avec 21,35%.

19:21 - Participation aux législatives à Bréval : une hausse par rapport aux élections européennes ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Dimanche dernier, 76,54% des électeurs de Bréval ont participé lors du premier tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 61,79% dans la commune de Bréval, à comparer avec une participation de 57,7% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Bréval, la participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives ? L'une des clés de ces législatives est l'ampleur de la participation. Dans la localité, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 était de 76,54%. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 455 personnes en âge de voter dans la localité, 81,51% avaient participé au vote. La participation était de 80,18% au second tour, ce qui représentait 1 165 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,54% au premier tour et 52,37% au second tour. La détermination des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait entre autres ramener les citoyens de Bréval dans les isoloirs.

17:29 - Bréval : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bréval, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 908 habitants répartis dans 903 logements, cette commune présente une densité de 163 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 175 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 112 foyers fiscaux. Dans la commune, 16,73% des résidents sont des enfants, et 27,51% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,92% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 46,64% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 35,73 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. En somme, Bréval incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.