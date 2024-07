Résultat des législatives 2024 à Bouafle (78410) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Bouafle à dépasser ? Combien va faire le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont un premier indice. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,07% des suffrages à Bouafle. Ce qui correspond à une progression de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Bouafle L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Bouafle entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Bouafle ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble en 2022 Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de cette élection des députés. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être ses chances de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Bouafle, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 25,8% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 25,95% pour Bruno Millienne (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 55,27%. Bruno Millienne remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Laurent Morin (Rassemblement National) déjà en avance avec 41,82% à Bouafle aux législatives Pour le 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Bouafle ont placé en tête Laurent Morin (Rassemblement National), qui a bénéficié de 41,82% des votes. Dieynaba Diop (Nouveau Front populaire) et Bruno Millienne (Ensemble !) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 21,07% et 20,86% des votants. Laurent Morin était aussi en tête dans la 9ème circonscription des Yvelines dans son ensemble, avec cette fois 34,49%, devant Dieynaba Diop avec 29,64% et Bruno Millienne avec 21,35%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Bouafle ? Au cours des précédentes élections, les 2 237 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Le 30 juin dernier, 30,95% des électeurs de Bouafle n'ont pas voté au premier round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 14 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 44,99% au sein de Bouafle (78), contre un taux d'abstention de 50,03% en 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Bouafle ? L'une des clés de ces législatives est à n'en pas douter la participation. Les résidents de Bouafle ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 69,05%. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 380 personnes en âge de voter au sein de la localité, 78,77% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 75,45% au second tour, ce qui représentait 1 045 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,27% au premier tour et 45,61% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Bouafle ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Bouafle.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Bouafle Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bouafle montrent des tendances claires qui pourraient affecter les résultats des législatives. Avec une densité de population de 306 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,25%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,63%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,98% et d'une population immigrée de 11,66% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Bouafle mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,85% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.