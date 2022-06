Résultat de la législative à Auchel : en direct

12/06/22 17:18

Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 65,84% des électeurs d'Auchel avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 62,27% pour le deuxième round.

À Auchel, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 64,48% au niveau de l'agglomération. La participation était de 63,21% au premier tour, ce qui représentait 4 709 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des ménages seraient de nature à pousser les électeurs d'Auchel (62260) à se désintéresser du scrutin.

L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 16,69% des voix à Auchel, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national accumulait 51,65% des voix contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,53% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront certainement remettre en question ce décor lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Auchel ( Pas-de-Calais ) seront invités à participer aux élections législatives comme partout en France. Vers quel prétendant iront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 52% des suffrages au premier tour à Auchel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 17% et 16% des voix. Le choix des habitants d'Auchel était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (71% des voix), laissant par conséquent 29% des votes à Emmanuel Macron.