Résultat des législatives 2024 à Mametz (62120) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Un résultat aux législatives entre 15% et 27,73% à Mametz pour le Nouveau Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,73% des votes à Mametz. Un chiffre en forte hausse de 14 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Mametz en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Mametz entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. Il est donc permis de penser, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Mametz, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Mis en échec en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de remporter ce scrutin localement. Au début des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Mametz. C'est en effet Auguste Evrard qui se classait en pôle position au premier tour avec 32,64% dans la commune. Mais c'est finalement Bertrand Petit (Divers gauche) qui avait séduit les électeurs de Mametz au second tour, avec 50,66%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,34%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Avec 48,06% des suffrages, Auguste Evrard (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mametz, le 30 juin 2024 lors du premier tour des élections législatives. Bertrand Petit (Front populaire) et Benoît Potterie (Ensemble pour la République) suivaient avec, dans l'ordre, 27,73% et 21,07% des électeurs à l'échelle municipale. Auguste Evrard était aussi en tête dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais dans son ensemble, avec cette fois 46,45%, devant Bertrand Petit avec 31,97% et Benoît Potterie avec 16,8%.

19:21 - Mametz : un autre regard sur la participation aux dernières élections L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. À Mametz, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 était de 30,08%, moins élevé de 14 points que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 598 personnes en âge de voter à Mametz, 44,81% étaient en effet restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 39,57% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2024 à Mametz À Mametz, le taux de participation est indiscutablement un facteur primordial de ce scrutin législatif 2024. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Mametz était de 69,92%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 568 personnes en âge de voter au sein de la localité, 78,89% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 80,55% au second tour, soit 1 263 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,23% au premier tour. Au second tour, 51,38% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Mametz ce soir ?

17:29 - Mametz : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Mametz, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 930 logements pour 1 998 habitants, la densité de la commune est de 208 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 137 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,98%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 494 euros par an, la ville aspire à un avenir prospère. Mametz incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.