Résultat des législatives 2024 à Racquinghem (62120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Racquinghem, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 27,59% des votes dans la commune. Un score qui a bondi en comparaison des 14,05% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Racquinghem en 2 ans La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 19 points ici entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive vainqueur à Racquinghem ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le RN gagnant aux législatives il y a deux ans à Racquinghem Au niveau local, le résultat du RN lors des législatives sera en conséquence très commenté. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Racquinghem ? Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à Racquinghem. Dans la commune, c'est Auguste Evrard qui arrivait en tête au premier tour avec 36,61%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,73%, devant le binôme Divers gauche à 48,27%.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Auguste Evrard (Rassemblement National) a obtenu 55,91% des votes à Racquinghem le 30 juin 2024, au soir du premier round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Bertrand Petit (Front populaire) et Benoît Potterie (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 27,59% et 12,23% des électeurs. C'est aussi Auguste Evrard qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 46,45%, devant Bertrand Petit avec 31,97% et Benoît Potterie avec 16,8%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Racquinghem ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 2 244 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Comme précisé dans le post précédent, la participation lors du 1er tour des élections législatives à Racquinghem était de 65,91%, plus importante que celle des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 47,94% des inscrits sur les listes électorales de Racquinghem (62). Le taux de participation était de 48,27% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Racquinghem ? L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Dans la commune, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 34,09%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,37% au premier tour. Au deuxième tour, 55,99% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Racquinghem ce soir ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 858 personnes en âge de voter dans la commune, 19,9% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,39% au premier tour.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Racquinghem Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à Racquinghem comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 962 logements pour 2 214 habitants, la densité de la ville est de 433 hab/km². L'existence de 82 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,51% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,43% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 888 €/an, la commune désire un avenir prospère. À Racquinghem, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.