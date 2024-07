Résultat des législatives 2024 à Longuenesse : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau de participation. 36,48% des électeurs de Longuenesse se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,22% au premier tour et 52,15% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 24,17% au second tour. La question des retraites et l'insécurité seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Longuenesse.

17:29 - Comment la composition démographique de Longuenesse façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Longuenesse, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 21,91%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2057,9 euros par mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,44%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,44%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Longuenesse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,86% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.