Résultat des législatives 2024 à Roquetoire (62120) – 2e tour [PUBLIE]

20:58 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Roquetoire

La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont affiché plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 20 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive vainqueur à Roquetoire ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.