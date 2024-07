Résultat des législatives 2024 à Saint-Omer : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement la participation. Dans la ville, 38,04% des électeurs se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,78% au premier tour et 55,46% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Omer ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 29,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 30,62% au premier tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient potentiellement avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Saint-Omer (62500).

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Omer : ce qu'il faut retenir

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Omer fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 14 661 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 163 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans l'agglomération, 19,27% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,95% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 545 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2018,9 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,79%, révélant une situation économique tendue. À Saint-Omer, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.