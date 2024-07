Résultat des législatives 2024 à Arques : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections législatives à Arques : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Arques est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 655 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 474 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 671 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,17%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 22,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2048,58 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,55%, annonçant une situation économique fragile. Pour résumer, Arques incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.