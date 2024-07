Résultat des législatives 2024 à Ecques (62129) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 17% et 31,48% à Ecques à l'issue de ce second tour Le Front populaire qui se présente pour ces élections a marqué le bilan des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Ecques, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 31,48% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre qui a bondi en comparaison des 17,09% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Ecques Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Ecques entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est pas impossible que le RN finisse vainqueur à Ecques ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Ecques Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de ces élections. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Ecques il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Auguste Evrard qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 29,05% dans la commune. Bertrand Petit (Divers gauche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,68%, devant son adversaire Rassemblement National à 45,32%.

20:05 - Auguste Evrard (Rassemblement National) déjà en avance avec 45,73% à Ecques aux législatives Auguste Evrard (Rassemblement National) a recueilli 45,73% des votes à Ecques dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Bertrand Petit (Nouveau Front populaire) et Benoît Potterie (Majorité présidentielle) suivaient en captant, dans l'ordre, 31,48% et 19,97% des votants. C'est aussi Auguste Evrard qui terminait en pôle position dans la 8ème circonscription du Pas-de-Calais dans son ensemble, avec cette fois 46,45%, devant Bertrand Petit avec 31,97% et Benoît Potterie avec 16,8%.

19:21 - Ecques : forte participation aux législatives 2024 Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 215 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Ecques, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a atteint 28,62%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, sur les 1 736 personnes en âge de voter à Ecques, 43,95% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 42,1% lors des européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Ecques demeure la participation À Ecques, l'un des facteurs forts de ces législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans la commune, dimanche, 28,62% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 701 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,4% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,81% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 45,86% au premier tour et 48,09% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des Français seraient capables de ramener les habitants d'Ecques vers les urnes.

17:29 - Ecques : enjeux locaux et perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ecques, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 171 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 83 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 660 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 37,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 47,73% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 934,45 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Ecques contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.