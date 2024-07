Résultat des législatives 2024 à Aire-sur-la-Lys : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Aire-sur-la-Lys : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et socio-économique d'Aire-sur-la-Lys détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,56%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (61,11%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2168,4 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 591 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,06%) et le nombre de résidences HLM (12,96% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Aire-sur-la-Lys mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,62% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.