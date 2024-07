Résultat des législatives 2024 à Isbergues : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue immanquablement l'une des clés de ces élections législatives. Isbergues a atteint une participation de 58,73%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 70,65% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 68,41% au premier tour, c'est-à-dire 4 858 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,22% au premier tour. Au second tour, 42,39% des votants se sont déplacés.

17:29 - Isbergues : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel impact auront les électeurs d'Isbergues sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 15,64% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 629 hab par km² et 40,22% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 898 euros par an, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (17,44%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,11%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Isbergues mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,05% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.