En direct

19:06 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Aussonne ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Aussonne, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait cumulé 19,22% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,55% et 2,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 26,23% à Aussonne pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Aussonne ? Avec 31,14% des suffrages exprimés, au 1er tour à Aussonne, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière élection suprême. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 22,58%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,22% et Éric Zemmour à 6,11%. Les indicateurs nationaux des dernières heures chambouleront sans doute la donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives à Aussonne reste la participation À Aussonne, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix du pétrole et du gaz seraient de nature à détourner l'attention des habitants d'Aussonne (31840) du vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,43% des électeurs de la commune. L'abstention était de 20,4% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter lors des législatives à Aussonne ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. En 2017, à l'occasion des élections législatives, parmi les 4 967 personnes en âge de voter à Aussonne, 50,78% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 43,95% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.