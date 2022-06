Résultat de la législative à Avanton : 2e tour en direct

19/06/22 17:32

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a accumulé 30,65% des votes à l'occasion du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 27,53% et 14,98% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 33,55% des voix au premier tour à Avanton, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21,79% et 18,54% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Avanton avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 64,91% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 35,09% des voix. Les administrés de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Avanton ( Vienne ) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.