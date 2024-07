Résultat des législatives 2024 à Bonnes (86300) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quel score pour à gauche à l'issue de ces législatives ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des bulletins qu'a rassemblés l'ensemble à l'échelle du pays, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Bonnes, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 32,91% des votes dans la commune. Un score plus élevé en comparaison des 31,92% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,47% à l'époque.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Bonnes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux élections législatives 2024 sera très observé. Si on extrapole la progression du RN qui se dégage des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages grappillés par le parti à Bonnes s'élève par ailleurs à 12 points en 2 ans. Assez pour annoncer un ancrage durable du parti dans la commune, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Bonnes Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a des chances de l'emporter. Les législatives de l'époque à Bonnes ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 24,01% dans la commune, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 31,92% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Nupes (53,47% contre 46,53% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Lisa Belluco remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici Avec 36,16% des votes, Emmanuelle Darles (Rassemblement National) a pris la tête à Bonnes, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. En seconde position, Lisa Belluco (Front populaire) ramassait 32,91%. Ensuite, Séverine Saint-Pé (Horizons) obtenait 24,14% des électeurs. Les votants de Bonnes avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription, puisque Lisa Belluco y remportait ce premier tour, avec cette fois 33,14% devant Emmanuelle Darles avec 28,93% et Séverine Saint-Pé avec 28,85%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Bonnes : quelle évolution ? L'observation des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Dimanche dernier, 72,63% des électeurs de Bonnes ont fait le déplacement au premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 1 463 électeurs de Bonnes s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 56,6%), contre un taux de participation de 56,41% pour les européennes de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Bonnes, la participation était de 72,63% lors de la 1ère manche des législatives 2024 À Bonnes, le niveau d'abstention constitue un facteur décisif de ces élections législatives. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Bonnes était de 72,63%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,97% au premier tour et 46,98% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Bonnes ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 79,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,56% au second tour, c'est-à-dire 1 120 personnes. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Bonnes ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Bonnes : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Bonnes comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 700 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 77 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 519 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (21,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 40,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 42,58% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 471,93 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. En conclusion, Bonnes incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.