Résultat des législatives 2024 à Mirebeau (86110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Mirebeau, que vont choisir les supporters de la gauche ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a rassemblé 28,06% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,94% des suffrages à Mirebeau. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 23,79% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 17 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à Mirebeau Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 17 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:05 - Déjà 44,59% pour le RN à Mirebeau aux élections législatives Grâce à 44,59% des voix, Emmanuelle Darles (Rassemblement National) a pris la pôle position à Mirebeau, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Séverine Saint-Pé (Horizons) et Lisa Belluco (Nouveau Front populaire) avec 26,58% et 22,94% des votants. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Lisa Belluco qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 33,14% devant Emmanuelle Darles avec 28,93% et Séverine Saint-Pé avec 28,85%. Un résultat qui changera probablement la physionomie du second tour dans la localité.

19:21 - Participation aux législatives à Mirebeau : une hausse par rapport aux élections européennes ? Au cours des dernières années, les 2 173 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le 1er tour des législatives 2024 à Mirebeau a connu une participation de 66,53%, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 1 444 inscrits sur les listes électorales de Mirebeau avaient effectivement pris part au vote (soit 50,21%), à comparer avec un taux de participation de 50,00% il y a 5 ans. En proportion, au niveau de la France, la participation aux européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Mirebeau La participation est indiscutablement l'une des clés de ces législatives. Les résidents de Mirebeau ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 66,53%. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 434 personnes en âge de voter dans la ville, 72,25% étaient allées voter. Le taux de participation était de 74,13% au premier tour, ce qui représentait 1 063 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,09% au premier tour et 44,51% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Mirebeau ce soir ?

17:29 - Mirebeau aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Mirebeau, les élections sont en cours. Dotée de 1 142 logements pour 2 141 habitants, la densité de la ville est de 158 habitants/km². Ses 160 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (27,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,3% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 35,96% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 846,48 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Mirebeau incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.