Résultat des législatives à Avanton - Election 2022 (86170) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat du premier round de l'élection législative à Avanton est maintenant publié. Au niveau de la 1ère circonscription de la Vienne, les électeurs d'Avanton ont opté pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs d'Avanton. Les citoyens de 35 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vienne. Françoise Ballet-Blu a raflé 31% des votes à l'échelle de la ville. Elle arrive devant Lisa Belluco (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Kevin Courtois (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 28% et 15% des votes. Le niveau de la participation représente 56% des électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription (704 non-votants).

Avec 33,55% des votes exprimés, au 1er tour à Avanton, Emmanuel Macron avait obtenu la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,79%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,54% et Yannick Jadot à 5,7%. Les dynamiques nationales des dernières heures chambouleront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune. Or la majorité est tombée à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,54% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Avanton le dimanche 10 avril dernier. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,7% et 2,53% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 26,77% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 33,55% des voix au premier tour à Avanton, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21,79% et 18,54% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Avanton avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 64,91% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 35,09% des voix. Les administrés de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Avanton ( Vienne ) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.