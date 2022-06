En direct

19:45 - Quel résultat à Avelin pour le bloc LFI-PS-EELV ? Dans les 3 bureaux de vote d'Avelin, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 10,0% des suffrages le 10 avril dernier. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,69% et 1,45% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 6,14% du côté de la gauche (et donc 16,14% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Avelin ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces indicateurs des derniers jours rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Avelin au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Avec 41,56% des suffrages, au 1er tour à Avelin cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 24,58%, devant Jean-Luc Mélenchon à 10,0% et Éric Zemmour à 6,09%.

14:30 - À Avelin, quel impact aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Avelin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 16,55% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 17,73% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure d'inciter les citoyens d'Avelin (59710) à rester chez eux.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Avelin ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 47,23% des personnes aptes à voter à Avelin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,04% au second round.