Résultat de la législative à Baccarat : en direct

19:22 - Quel résultat à Baccarat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ?

Dans les 4 bureaux de vote de Baccarat, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 13,08% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,01% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 17,59% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Baccarat.