Résultat de la législative à Baden : en direct

12/06/22 11:28

Pour ces élections législatives à Baden, les 4 bureaux de vote (de Mairie - B1 à Salle Le Greo B4) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 14 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat ou candidate les habitants de Baden installeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 38,97% des suffrages au premier tour à Baden, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 16,53% et 15,24% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Baden avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 71,95% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 28,05% des voix.